Россия поставит в Киргизию С-300 и беспилотники

БИШКЕК, 26 февраля. /ТАСС/. Договоренность о поставках в Киргизию зенитных ракетных систем С-300 и беспилотников достигнута в ходе состоявшегося 24-25 февраля визита президента республики Садыра Жапарова в РФ. Об этом заявила в пятницу в Бишкеке пресс-секретарь главы киргизского государства Галина Байтерек.

"Важными стали договоренности сторон о продолжении военно-оборонного сотрудничества. В частности по поставкам в ближайшее время зенитных ракетных систем С-300 и ударных беспилотников, что станет важным вкладом России в обеспечении безопасности как Киргизской Республики, так и внешних границ ЕАЭС и ОДКБ", - сказала она.

Восемь лет назад между Киргизией и Россией было подписано межправительственное соглашение о сотрудничестве в военно-технической сфере, в рамках которого РФ должна поставить в республику современное оружие и военную технику на 1 млрд долларов.

Оба государства входят в состав Организации Договора о коллективной безопасности. На киргизской территории размещена Объединенная военная база России, в ее состав входит и авиабаза РФ в городе Кант (Чуйская область).