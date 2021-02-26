Статус Карабаха и мир с Ереваном. О чем говорил Алиев в интервью иностранным СМИ

БАКУ, 26 февраля. /ТАСС/. Азербайджан считает необходимым исключить из повестки вопрос статуса Нагорного Карабаха и немедленно ответит на "любые попытки реваншизма" со стороны Армении, заявил в пятницу азербайджанский президент Ильхам Алиев в интервью иностранным СМИ.
ТАСС собрал ключевые заявления Алиева.
О статуса Карабаха и конфликте в регионе
"Нагорнокарабахский конфликт завершен. По нашему заключению, это так. Азербайджан решил этот конфликт".
"Что касается статуса, для Армении и армянского народа чем меньше будут говорить об этом вопросе, тем лучше. Потому что не надо давать армянскому народу ложные обещания <...> Вопрос статуса вообще должен быть исключен из повестки дня".
О "реваншизме" Еревана и мирном договоре
"Еще одним обязательным условием для долгосрочного мира является ясное понимание в Армении, в армянских политических кругах, что любые намерения о реванше будут сурово наказаны Азербайджаном. Насчет этого нет никаких сомнений, мы не будем колебаться ни минуты, если мы вновь увидим опасность для нас. Если проанализируем существенную опасность, мы будем действовать незамедлительно".
"Конечно же, если все пойдет именно так, как мы думаем, мы не исключаем на каком-то этапе и подписания мирного договора".
О ситуации в Армении
"События в Армении - это внутреннее дело Армении <...> Сегодня Армения находится в таком тяжелом положении, что идущие там процессы в большой степени сотрясают основы государственности страны".
"Надеюсь, что, несмотря на ситуацию, сложившуюся в Армении, подписанное 10 ноября [2020 года трехстороннее] заявление [по Карабаху] будет выполнено".
О российских миротворцах
"Деятельность российских миротворцев считаю удовлетворительной и позитивной. Нахождение российских миротворцев сыграет позитивную роль и в возвращении азербайджанских перемещенных лиц в Карабах".
Об аэропортах в Карабахе
"Что касается [международного] аэропорта в Физули, то работы уже начались <...> Естественно, в этом году он будет сдан. Хотим, чтобы это было ранней осенью".
"Должен сказать, что наши планы по строительству аэропортов только городом Физули не ограничиваются. У нас еще есть планы по строительству аэропортов в Лачине и Зангелане".
О восстановлении Карабаха
"Мы будем привлекать компании из дружественных стран. Россия и Азербайджан - это дружественные страны, поэтому, естественно, российские компании будут привлекаться".
"И Турция, и Иран, и в будущем - если будет желание - Грузия могут присоединиться к этой платформе (трехсторонней рабочей группе на уровне вице-премьеров Азербайджана, Армении и России)".
Об "Искандерах"
"Мы не видели пуска ракеты "Искандер" [армянскими военными во время конфликта в Карабахе] <...> Это просто очередной ляп, которых публично было [сделано] уже много".