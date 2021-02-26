Статус Карабаха и мир с Ереваном. О чем говорил Алиев в интервью иностранным СМИ

БАКУ, 26 февраля. /ТАСС/. Азербайджан считает необходимым исключить из повестки вопрос статуса Нагорного Карабаха и немедленно ответит на "любые попытки реваншизма" со стороны Армении, заявил в пятницу азербайджанский президент Ильхам Алиев в интервью иностранным СМИ.

О статуса Карабаха и конфликте в регионе

"Нагорнокарабахский конфликт завершен. По нашему заключению, это так. Азербайджан решил этот конфликт".

"Что касается статуса, для Армении и армянского народа чем меньше будут говорить об этом вопросе, тем лучше. Потому что не надо давать армянскому народу ложные обещания <...> Вопрос статуса вообще должен быть исключен из повестки дня".

О "реваншизме" Еревана и мирном договоре

"Еще одним обязательным условием для долгосрочного мира является ясное понимание в Армении, в армянских политических кругах, что любые намерения о реванше будут сурово наказаны Азербайджаном. Насчет этого нет никаких сомнений, мы не будем колебаться ни минуты, если мы вновь увидим опасность для нас. Если проанализируем существенную опасность, мы будем действовать незамедлительно".

"Конечно же, если все пойдет именно так, как мы думаем, мы не исключаем на каком-то этапе и подписания мирного договора".

О ситуации в Армении