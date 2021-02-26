Глава МИД Афганистана передал Лаврову послание для Путина от афганского президента

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Глава МИД Афганистана Мохаммад Ханиф Атмар передал министру иностранных дел России Сергею Лаврову послание президенту РФ Владимиру Путину от президента республики Ашрафа Гани.

"Президент Исламской Республики Афганистан Ашраф Гани лично хотел бы передать и выразить благодарность за то содействие и помощь, которые российская сторона оказывает Афганистану и афганскому народу на протяжении последних двадцати лет, - сказал Атмар в пятницу на встрече с Лавровым. - Пользуясь случаем, президент Афганистана хотел бы через вас передать послание уважаемому президенту РФ его превосходительству Владимиру Путину о том, что Афганистан является дружественной страной, страной-партнером и страной, которая хотела бы дружить с государством и с народом РФ".

Он также выразил благодарность за поддержку Афганистана во время пандемии. "Здесь личный вклад уважаемого посла господина [спецпредставителя президента РФ по Афганистану, директора Второго департамента Азии МИД Замира] Кабулова и других высокопоставленных сотрудников российского государства, мы также хотели по этому поводу выразить благодарность", - подчеркнул глава МИД Афганистана.

Атмар отметил, что у Москвы и Кабула есть такие общие интересы, как борьба с международным терроризмом, экстремизмом, наркотрафиком. "И здесь, конечно же, мы могли бы совместно бороться против этих угроз", - указал он.

По его словам, Кабул настроен на укрепление отношений с Москвой. "Мы также хотели бы открыть совершенно новую страницу во взаимоотношениях между нашими государствами", - заявил афганский министр.

Со своей стороны Лавров отметил, что Афганистан является важным региональным партнером России, который "переживает непростой период в своей истории". "Мы рассчитываем сегодня послушать ваши оценки ситуации и обменяться мнениями, как РФ в качестве одного из участников усилий по содействию урегулированию в Афганистане может продолжать взаимодействовать со всеми ключевыми игроками", - обратился он к афганскому коллеге.