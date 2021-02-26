Оппозиция Армении встретится с Пашиняном только для обсуждения вопроса о его отставке

ЕРЕВАН, 26 февраля. /ТАСС/. Оппозиционное "Движение за спасение родины", которое с четверга перекрыло проспект Баграмяна рядом со зданием парламента Армении, готово встретиться с премьер-министром республики Николом Пашиняном только для обсуждения вопроса о его отставке. Об этом заявил в пятницу журналистам глава партии "Родина" Артур Ванецян, ранее возглавлявший Службу национальной безопасности республики.

"Да, мы готовы провести встречу с Николом Пашиняном и обсудить вопрос его отставки. Встреча для обсуждения другого вопроса не имеет смысла", - сказал он.

Ранее Пашинян заявлял, что не собирается уходить в отставку, поскольку не уверен, что это позволит урегулировать политический кризис в стране.

В Армении в четверг начались массовые акции противников и сторонников Пашиняна, после того как Генштаб ВС выступил с заявлением, в котором говорилось, что военные требуют отставки премьера и правительства. Заявление подписали начальник Генштаба Оник Гаспарян, его заместители, главы управлений и корпусов. Пашинян расценил это как попытку военного переворота и сообщил о решении уволить начальника Генштаба. Президент страны Армен Саркисян, который, согласно конституции, назначает и снимает с должности начальника Генштаба по предложению премьера, пока не подписал документы.

"Движение за спасение родины" объединяет 17 оппозиционных партий. Активисты провели ночь с четверга на пятницу в палатках возле здания парламента. В пятницу они проводят акции протеста и планируют новые митинги.