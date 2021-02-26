Оппозиция в Грузии проводит шествие с требованием освободить депутата Мелию

ТБИЛИСИ, 26 февраля. /ТАСС/. Представители оппозиционных партий, их сторонники и активисты в пятницу проводят в Тбилиси шествие протеста с требованием освободить депутата, председателя партии "Единое национальное движение" Нику Мелию. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

"Мы не смиримся с этим режимом. Мы требуем освобождения нашего политзаключенного Мелии. Власть должна услышать наш голос", - сказал ТАСС депутат городского собрания Тбилиси, член "Единого национального движения" Ираклий Надирадзе.

Начало шествия было запланировано на 13:00 по местному времени (12:00 мск), однако демонстранты стали собираться у здания государственной филармонии задолго до этого. От филармонии они направляются к зданию парламента, которое расположено в нескольких километрах. Проспект Меликишвили, где находится филармония, полностью перекрыт. После акции у парламента митингующие переместятся к Дому правительства, где лидеры оппозиции обратятся к собравшимся.

Это уже третья по счету акция протеста оппозиции после ареста Мелии. Во вторник, через несколько часов после ареста политика, состоялся митинг у здания парламента в столице. Часть людей разбили на тротуаре палатки и до сих пор остаются там. В среду состоялся автопробег из Тбилиси в Рустави, где в тюрьме находится Мелия. Митингующие заявляют, что с пятницы они переходят на бессрочный режим манифестаций. Как сообщил в четверг экс-мэр грузинской столицы Гиги Угулава, оппозиция будет использовать все законные методы во время протестов, в том числе расставлять палатки, пикетировать здания и устраивать "коридоры позора" для представителей власти.

Сотрудники МВД Грузии во вторник утром арестовали Мелию, находившегося в офисе партии в Тбилиси с 16 февраля. Спецоперация прошла после решения Тбилисского городского суда, который 17 февраля постановил вернуть политика под арест за неуплату залога в размере 40 тыс. лари (более 12 тыс. долларов) по делу о беспорядках на митинге в июне 2019 года. Оппозиция расценила произошедшее как политическое преследование. Действия властей вызвали озабоченность у Госдепа США, конгрессменов, ООН, а также отдельных евродепутатов.

Решение суда об аресте Мелии стало причиной политического кризиса в стране: 18 февраля из-за разногласий с коллегами в отставку подал премьер-министр Грузии Георгий Гахария. В этот день полицейские впервые пришли арестовывать Мелию, однако тогда сторонники "Единого национального движения" не пропустили их в здание.