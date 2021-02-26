СМИ: целью ночного удара ВВС США была колонна шиитских ополченцев у границ Сирии с Ираком

БЕЙРУТ, 26 февраля. /ТАСС/. Самолеты ВВС США в ходе ракетной атаки на востоке Сирии поразили колонну шиитских ополченцев после того, как она пересекла сирийско-иракскую границу возле контрольно-пропускного пункта Эль-Каим. Об этом сообщила в пятницу саудовская телестанция Al Arabiya.

По ее информации, в результате этой атаки погибли 22 бойца из иракского шиитского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби" и бригады "Катаиб Хезболлах". Их отряды сражаются на стороне правительственной армии в Сирии против террористов из группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ).

Ранее агентство Bloomberg передало, что атаке подверглись также строения, расположенные поблизости от этого погранперехода, который используется для переброски шиитских бойцов из Ирака в Сирию.

Как уточнили в Пентагоне, "удары стали ответом на недавние атаки против представителей США и коалиции в Ираке". 22 февраля так называемая зеленая зона Багдада подверглась минометному обстрелу. По информации телеканала Al Arabiya, всего по этому району иракской столицы, где расположены госучреждения и иностранные диппредставительства, в том числе посольство США, было выпущено по меньшей мере три реактивных снаряда. Как отмечалось, пострадавших не было.

На прошлой неделе район аэропорта Эрбиля в Иракском Курдистане, где находится военная база, которую используют американские военные, также подвергся ракетному обстрелу. В результате удара погиб гражданский служащий, пострадали военнослужащий США и несколько американских специалистов.

13 января восточные районы Сирии атаковали израильские самолеты. Удары были нанесены в том числе по военным позициям и оружейным складам в окрестностях городов Дейр-эз-Зор и Абу-Кемаль у границы с Ираком. По сведениям телеканала Sky News Arabia, в результате этого нападения погибли не менее 57 сирийских военнослужащих и бойцов проиранских шиитских формирований, воюющих на стороне Дамаска.