Зеленский подписал указ о подготовке к встрече так называемой Крымской платформы

КИЕВ, 26 февраля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о подготовке встречи с международными партнерами в формате так называемой Крымской платформы. Об этом глава государства сообщил в пятницу в видеообращении, размещенном в его Telegram-канале.

"Сегодня мной подписан указ о мерах, направленных на деоккупацию и реинтеграцию Крымского полуострова. В частности, правительству дано поручение об организации и запуске "Крымской платформы", - сказал он.

Указ также включает "меры для развития и поддержки крымско-татарского языка, культуры и защиты прав жителей аннексированного Крыма", отметил Зеленский и заявил, что жителям региона "пора возвращаться домой". Он также традиционно обвинил Россию в нарушении прав жителей Крыма.

Текст документа на официальном сайте офиса президента Украины пока не опубликован.

"Крымская платформа"

Как заявляют в Киеве, так называемая переговорная площадка Крымская платформа создается для координации усилий на международном уровне по возвращению полуострова в состав Украины и защите прав жителей полуострова. Зеленский информировал ранее, что обсуждал эту инициативу с представителями ЕС, Великобритании, Канады, Турции и заручился их поддержкой. Работа "Крымской платформы", по плану Киева, должна начаться с так называемого инаугурационного саммита, который запланирован на 23 августа 2021 года в украинской столице. Пока остается неясным состав участников. МИД Украины сообщал, что занимается рассылкой приглашений лидерам других государств, и до получения официальных подтверждений список участников оглашать не будет.

После государственного переворота в Киеве в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя приняли решение провести референдум по вопросу воссоединения с Россией. В голосовании, которое состоялось 16 марта того же года, приняли участие более 80% имеющих право голоса. За воссоединение с РФ проголосовали 96,7% и 95,6% жителей Крыма и Севастополя соответственно. 18 марта президент России подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.