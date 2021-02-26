В ПАСЕ призвали к соблюдению в Армении демократических принципов и положений конституции

ПАРИЖ, 26 февраля. /ТАСС/. Содокладчики Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по мониторингу Армении выразили в пятницу озабоченность ситуацией в этой стране и призвали к соблюдению демократических принципов. Об этом говорится в распространенном заявлении шведки Борианы Оберг и финна Киммо Кильюнена.

"Мы крайне обеспокоены последними событиями в Армении. В частности, мы считаем недопустимым опубликованное в четверг Генеральным штабом Вооруженных сил заявление, призывающее к отставке демократически избранного правительства", - подчеркивают представители ПАСЕ.

Они призвали "все политические силы и государственные институты в полной мере соблюдать демократические принципы и положения конституции Армении, принять все необходимые меры к немедленной деэскалации нынешней ситуации". "Армения проходит через очень трудную фазу своей новейшей истории, и она больше, чем когда-либо, нуждается в успокоении, сдержанности, мудрости, а также в полной поддержке ее всеми сторонами с тем, чтобы возобладали демократические принципы, что позволит урегулировать нынешний политический кризис", - говорится в заявлении.

В Армении 25 февраля начались массовые акции противников и сторонников Пашиняна, после того как Генштаб ВС выступил с заявлением о том, что военные требуют отставки премьера и правительства. Заявление подписали начальник Генштаба ВС Оник Гаспарян, его заместители, главы управлений и корпусов. Пашинян расценил это как попытку военного переворота и сообщил о решении уволить начальника Генштаба. Президент страны Армен Саркисян, который по конституции по предложению премьера назначает и снимает с должности начальника Генерального штаба, пока не подписал документы.