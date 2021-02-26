Премьер Украины поручил ввести санкции против белорусских бизнесменов, близких к Лукашенко

КИЕВ, 26 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль дал поручение МИД, Минэкономики и Госпогранслужбе рассмотреть вопрос о введении санкций в отношении белорусских чиновников и бизнесменов, близких к президенту республики Александру Лукашенко. Об этом сообщил в пятницу депутат Верховной рады от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.

"На ваше обращение относительно возможности внесения на рассмотрение Совета нацбезопасности и обороны Украины предложений о применении санкций к белорусским лицам сообщаем, что МИД, Минэкономики и администрации Госпогранслужбы поручено рассмотреть данный вопрос", - говорится в ответе Шмыгаля на депутатский запрос Гончаренко, который парламентарий опубликовал в своем Telegram-канале.

Гончаренко напомнил, что сейчас Европейский союз, Великобритания и США вводят санкции против белорусских госслужащих и бизнесменов, "которые близки к Лукашенко". По его мнению, "Украина своим молчанием, по сути, поддерживает режим Лукашенко". Он выразил недоумение, почему "украинские власти не ввели санкции против белорусского олигарха Николая Воробья, который владеет ООО "Прикарпатзападтранс" и является кошельком Александра Лукашенко и Виктора Медведчука".

По словам депутата, не были введены санкции и против белорусских высших госслужащих, у которых, как он утверждает, есть активы и финансовые счета на Украине. "Надеюсь, правительство, СНБО и другие ответственные органы рассмотрят этот вопрос, и санкции в отношении близкого окружения Лукашенко будут введены как можно скорее", - подчеркнул Гончаренко.

Совет национальной безопасности и обороны Украины 19 февраля принял решение о возврате в госсобственность нефтепродуктопровода "Прикарпатзападтранс", который является частью трубопровода "Самара - Западное направление" и предназначен для прокачки дизельного топлива из России и Белоруссии для Украины, а также для транзита топлива в Европу. По данным украинских СМИ, его владельцами являются белорусский бизнесмен Николай Воробей и гражданин Германии Анатолий Шефер, последнего связывают с окружением Виктора Медведчука - главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".

"Нафтогаз Украины" 26 февраля одобрил передачу арестованного имущества ООО "Прикарпатзападтранс" на "временное ответственное хранение" государственной компании "Укртранснафта".