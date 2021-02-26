Глава МИД ФРГ указал на необходимость выполнения "Минска" и решений парижского саммита

БЕРЛИН, 26 февраля. /ТАСС/. Глава МИД ФРГ Хайко Маас подчеркнул необходимость выполнения в полном объеме минских соглашений по урегулированию конфликта на востоке Украины и решений саммита "нормандской четверки" (Германия, Россия, Украина, Франция) в Париже. Об этом говорится в заявлении германского министра, опубликованном на сайте Совета Европы (СЕ) по случаю 7-летней годовщины воссоединения Крыма с Россией. Маас сейчас является председателем Комитета министров СЕ.

"Как председатель Комитета министров Совета Европы я хотел бы напомнить о том, что Комитет осуждает незаконную аннексию Крыма, нарушающую нормы международного права, и в очередной раз заявляет о безоговорочной и непоколебимой поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ", - утверждал Маас. "При этом хотелось бы также подчеркнуть необходимость выполнения в полном объеме минских соглашений и общих согласованных выводов парижского саммита в целях прекращения военного конфликта в Донбассе", - указал он.

Германский министр считает, что в Крыму "положение в области прав человека значительно ухудшилось" после воссоединения с Россией. Конкретных примеров он, однако, не привел. "Я призываю Россию в полной мере соблюдать международное гуманитарное право и международные стандарты в области прав человека, в том числе путем предоставления беспрепятственного доступа как региональных, так и международных механизмов мониторинга соблюдения прав человека, а также неправительственных правозащитных организаций в Крым и Севастополь", - заявил Маас как председатель Комитета министров СЕ.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума. Страны, не признавшие воссоединение Крыма с РФ, не признают и проходящие там выборы различного уровня. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма и Севастополя демократическим путем, в полном соответствии с нормами международного права и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией.