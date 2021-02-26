Меркель на саммите ЕС высказалась за усиление НАТО и оборонных способностей Евросоюза

БЕРЛИН, 26 февраля. /ТАСС/. Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что усиление трансатлантического альянса должно идти параллельно усилению оборонных способностей ЕС. Такое мнение она высказала во время второго дня виртуального саммита ЕС, сообщил в пятницу журналистам официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

"Канцлер высказалась за усиление трансатлантического альянса при одновременном усилении европейских оборонных способностей", - отметил Зайберт. По мнению Меркель, "они дополняют друг друга". Глава правительства высказалась за "структурированное сотрудничество" ЕС и НАТО, ЕС и США.

Меркель также приветствовала разработку до 2022 года документа о военной автономии Евросоюза - так называемого Стратегического компаса ЕС. В нем, как предполагается, будут сделаны "конкретные предложения" в области обороны, учитывающие современные вызовы. Как сообщил Зайберт, Меркель выступила за включение в него самых разных аспектов - военных, гибридных угроз и угроз в киберпространстве, терроризма, последствий миграции и изменения климата.

"В заключение члены Европейского совета обсудили отношения с южными соседями и подтвердили приверженность решениям Европейского совета, принятым в декабре", - отметил представитель кабмина.