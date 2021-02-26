Сергею Тихановскому продлили содержание под стражей до конца апреля

МИНСК, 26 февраля. /ТАСС/. Белорусский блогер Сергей Тихановский останется под арестом до конца апреля. Об этом сообщил в пятницу незарегистрированный белорусскими властями правозащитный центр "Весна".

"Срок содержания под стражей у Сергея [Тихановского] истекает 28 февраля, но его продлили до конца апреля", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале центра.

Тихановский планировал регистрироваться в качестве кандидата в президенты, однако не смог это сделать, поскольку был в конце мая задержан и в отведенные для этого сроки находился в СИЗО. Вместо него документы о регистрации своей инициативной группы подала его жена Светлана, указав Сергея Тихановского руководителем этой группы. Блогеру предъявлены обвинения по нескольким статьям, в том числе по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса ("Организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти").

В Белоруссии 9 августа прошлого года состоялись президентские выборы, на которых, согласно официальным данным ЦИК, победу одержал Александр Лукашенко, получив 80,10% голосов. Второе место с 10,12% заняла представитель оппозиции Светлана Тихановская, не признавшая результаты выборов и покинувшая страну. После подведения итогов голосования в республике начались массовые акции протеста, которые в первые дни вылились в столкновения с сотрудниками органов правопорядка. Немногочисленные локальные акции протеста продолжаются до сих пор.