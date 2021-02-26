Президент Армении и главы парламентских фракций обсудили политическую ситуацию в стране

ЕРЕВАН, 26 февраля. /ТАСС/. Президент Армении Армен Саркисян в пятницу провел встречи с руководителем парламентской фракций "Мой шаг" Лилит Макунц, лидером "Просвещенной Армении" Эдмоном Марукяном и секретарем "Процветающей Армении" Арманом Абовяном, в ходе которых обсуждалась политическая ситуация в стране. Об этом говорится в сообщении президентской пресс-службы.

"В ходе встреч стороны обменялись мнениями о кризисной ситуации в стране. Были обсуждены вопросы, связанные с разрядкой напряженности и поиском мирного решения ситуации. Представители парламентских сил представили президенту республики свои подходы и взгляды", - отмечается в сообщении.

25 февраля Генштаб ВС Армении выступил с заявлением, в котором говорилось, что военные требуют отставки премьера и правительства. Заявление подписали начальник Генштаба Оник Гаспарян, его заместители, главы управлений и корпусов. Пашинян расценил это как попытку военного переворота и сообщил о решении уволить начальника Генштаба. Президент, который, согласно конституции, назначает и снимает с должности начальника Генштаба по предложению премьера, пока не подписал документы. На фоне этих событий в Ереване начались массовые акции как противников, так и сторонников премьер-министра Никола Пашиняна.