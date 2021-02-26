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МИД Сирии осудил удары США в провинции Дейр-эз-Зор

В МИД республики считают, что удары ВВС США нарушают международную законность

БЕЙРУТ, 26 февраля. /ТАСС/. Сирия решительно осуждает налеты американской авиации на прилегающие к Ираку районы в провинции Дейр-эз-Зор. Об этом, как сообщило в пятницу агентство SANA, говорится в заявлении МИД арабской республики.

"Удары ВВС США нарушают международную законность и приведут к эскалации напряженности на Ближнем Востоке", - подчеркивается в документе.

Сирийское внешнеполитическое ведомство расценивает американскую агрессивную акцию как "негативный сигнал о политике новой администрации Вашингтона". "США как великой державе следовало бы придерживаться международного права, а не закона джунглей", - отмечается в заявлении МИД.

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