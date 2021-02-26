Москва и Кабул в ближайшее время обсудят сроки и объемы поставок вакцины "Спутник V"

МОСКВА, 26 февраля. /Корр. ТАСС Лейла Тураянова/. Москва и Кабул по линии министерств здравоохранения в ближайшее время обсудят сроки и объемы поставок вакцины от коронавируса "Спутник V" в Афганистан. Об этом в интервью ТАСС сообщил министр иностранных дел республики Мохаммад Ханиф Атмар по итогам своего визита в Москву.

"Мы говорили о [нашей] потребности в вакцине, и российская сторона оказалась исключительно щедрой. Но мы оставили этот вопрос для обсуждения нашими министерствами здравоохранения, чтобы они встретились и обсудили практические сроки, объемы и логистику, - сказал он. - Надеюсь, что встреча состоится очень скоро, в марте точно, потому что это срочный вопрос".

По его словам, место проведения переговоров пока не определено, встреча также может пройти в режиме видеоконференции.

Россия первой в мире 11 августа 2020 года зарегистрировала вакцину от коронавируса, она получила название "Спутник V". Препарат разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. Вакцина уже зарегистрирована во многих странах мира.