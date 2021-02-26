СМИ: военные США заранее известили Израиль об ударе по проиранским группам в Сирии

НЬЮ-ЙОРК, 26 февраля. /ТАСС/. Военные США заранее предупредили израильских коллег об ударе по объектам проиранских групп в Сирии. Об этом в пятницу сообщил портал Axios со ссылкой на источник.

По его сведениям, Пентагон известил израильских военных о готовящемся авиаударе в ходе переговоров на рабочем уровне в четверг утром по времени восточного побережья США. Как отмечает портал, уведомление носило стандартный характер и было подобно тем, которые делают американские военные каждый раз, когда их операции могут повлиять на Израиль.

В пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил журналистам, что российские военные были предупреждены американской стороной о предстоящем авиаударе по Сирии за четыре или пять минут до его нанесения, отметив, что "такого рода уведомление ничего не дает, когда удар буквально уже наносится".

США в ночь на 26 февраля нанесли авиаудары в районе сирийско-иракской границы. Пентагон заявил, что это было сделано в ответ на недавние атаки в Ираке против представителей США и коалиции, вместе с которой они проводили операцию против террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ). Целью, как утверждается, стали объекты проиранских групп, в том числе "Катаиб Хезболлах" и "Катаиб Сейед аш-Шухада". Саудовский телеканал Al Hadath сообщил о гибели 17 членов формирований. МИД Сирии решительно осудил эти удары, заявив, что они "нарушают международную законность и приведут к эскалации напряженности на Ближнем Востоке".