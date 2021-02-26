В Иране заявили, что действия США на Ближнем Востоке могут привести к новому витку насилия

ТЕГЕРАН, 26 февраля. /Корр. ТАСС Никита Смагин/. Удары США по имеющим отношение к Ирану объектам в Сирии могут привести к раскручиванию спирали насилия в регионе. Уверенность в этом выразил в пятницу в беседе с ТАСС директор международной программы Центра стратегических исследований при аппарате президента Ирана Диако Хосейни.

"Если переговоры и процесс возвращения [к ядерной сделке] не начнутся в скором времени, то такое поведение может привести две страны к новому витку насилия, что затруднит продвижение дипломатии", - сказал он.

Удар США по Сирии снижает вероятность позитивных перемен в отношениях Тегерана и Вашингтона, считает Хосейни.

"Я думаю, что в краткосрочной перспективе этот поспешный и ошибочный шаг не повлияет напрямую на возвращение сторон к ядерной сделке, но может увеличить недоверие между двумя государствами в начале правления [американского президента] Джо Байдена и уменьшить надежду на позитивные перемены во внешней политике США", - сказал он.