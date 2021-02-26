На Украине начал вещание объединенный оппозиционный телеканал "Первый независимый"

КИЕВ, 26 февраля. /ТАСС/. Новый телеканал под названием "Первый независимый", который создан на базе подпавших под санкции "112 Украина", NewsOne и Zik, начал в пятницу вещание на Украине. Эфир телеканала уже запущен в YouTube.

"Впервые в истории сотрудники трех телеканалов объединились, стали акционерами и создали новый телеканал. Это означает, что вся ответственность теперь на нас, мы достойны этой ответственности", - сказал ведущий телеканала Вячеслав Пиховшек. Канал будет доступен в спутниковых и кабельных сетях.

Ранее журналисты трех закрытых оппозиционных СМИ создали новую компанию "Медиахолдинг Новости" и получили контроль над региональным телеканалом "Первый независимый", на базе которого и возобновили свою деятельность.

Согласно данным Государственного реестра, 18 февраля соучредителями нового предприятия стали 100 человек, каждый из которых внес вклад по одной гривне. Уполномоченным представителем компании стал гендиректор телеканала "112 Украина" Егор Бенкендорф, а руководителем - Виктор Фролов. Среди 100 соучредителей - известные телеведущие закрытых телеканалов Вячеслав Пиховшек, Диана Панченко, Денис Жарких, Павел Кужеев.

Президент Украины Владимир Зеленский 2 февраля ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о санкциях против телеканалов "112 Украина", NewsOne, Zik и их владельца - депутата Верховной рады от ОПЗЖ Тараса Козака. Глава государства заявил, что эти ресурсы финансируются из России и ведут информационную войну против Украины. В тот же вечер все три телеканала прекратили эфирное вещание, они транслируются только в YouTube.

На заседании 19 февраля Совбез Украины также ввел санкции сроком на три года против 19 компаний и восьми физлиц, среди которых глава политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук, его жена Оксана Марченко, а также пять граждан России.