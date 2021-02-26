Зеленский временно отстранил от должности главу Конституционного суда Украины

КИЕВ, 26 февраля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об отстранении главы Конституционного суда Александра Тупицкого от исполнения обязанностей с 28 февраля сроком на один месяц. Соответствующий указ опубликован в пятницу на сайте офиса главы государства.

"Отстранить Тупицкого Александра Николаевича от должности судьи Конституционного суда Украины с 28 февраля 2021 года сроком на один месяц", - говорится в документе.

Зеленский 29 декабря подписал указ об отстранении Тупицкого на два месяца. 19 января Госбюро расследований Украины предъявило Тупицкому обвинение по двум статьям Уголовного кодекса - в заведомо ложных показаниях и подкупе свидетеля. В дальнейшем Окружной административный суд Киева запретил Тупицкому появляться на рабочем месте.

9 февраля Печерский районный суд Киева предоставил разрешение Государственному бюро расследований на доступ к личным делам Тупицкого, его заместителя и остальных судей с последующей возможностью изъятия этих документов.

Ситуация вокруг Тупицкого является частью конституционного кризиса, который начался на Украине осенью 2020 года. 27 октября КСУ признал противоправной норму об уголовной ответственности для чиновников за недостоверное декларирование имущества. Это вызвало резкую реакцию Зеленского, который заявил об угрозе нацбезопасности и внес в Верховную раду законопроект о досрочном прекращении полномочий судей, признании их решения ничтожным, однако позже попросил не рассматривать инициативу до получения выводов Венецианской комиссии.

Верховная рада 4 декабря 2020 года утвердила компромиссный вариант законопроекта о восстановлении уголовной ответственности за недостоверное декларирование. Венецианская комиссия по просьбе президента Украины 11 декабря предоставила два вывода с рекомендациями по выходу из кризиса. В первом эксперты пришли к выводу, что решение КСУ "не имеет четкой аргументации и твердой основы в нормах международного права". При этом во втором выводе подчеркнуто, что КСУ не может быть наказан за решения, но "его работа может быть улучшена".