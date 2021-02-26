Генсек ООН заявил, что цели по предотвращению климатических изменений не выполняются

ООН, 26 февраля. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что государства не прикладывают достаточно усилий для того, чтобы достичь целей Парижского соглашения по климату. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба ООН.

Ранее секретариат Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК) опубликовал доклад, в котором призвал страны удвоить усилия по сокращению выбросов парниковых газов, а также представить более амбициозные национальные планы по борьбе с изменением климата в 2021 году для достижения целей, обозначенных в Парижском соглашении по климату. "Он [доклад] демонстрирует, что государства очень далеки от того уровня амбиций, которые необходимы, чтобы ограничить климатические изменения 1,5 градусами и выполнить цели Парижского соглашения по климату", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Гутерриш также призвал страны с высоким уровнем выбросов установить для себя более амбициозные цели по их сокращению до конференции РКИК в этом году, которую планируется провести в Глазго.

Парижское соглашение принято 12 декабря 2015 года по итогам 21-й конференции рамочной конвенции об изменении климата. Страны-участницы договорились не допустить повышения средней температуры на планете к 2100 году более чем на два градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальной эпохой. Соглашение предполагает добровольные обязательства стран по снижению выбросов парниковых газов.