Мэр итальянского города заявил, что лично купит вакцину "Спутник V" для горожан

РИМ, 26 февраля. /ТАСС/. Мэр небольшого города Роди Гарганико (область Апулия) Кармине д'Анелли заявил о намерении лично приобрести за собственные средства российскую вакцину "Спутник V" для чуть более трех тысяч жителей своего города. Об этом градоначальник написал в пятницу в Facebook .

"С вакцинами терпение заканчивается. Нужно принимать решение самолично. "Спутник V" эффективен и доступен на рынке, раз вакцину приобрела республика Сан-Марино. За три тысячи доз я могу заплатить свое вознаграждение как мэра, которое никогда не принимал! Еще пара дней, и решу", - написал д'Анелли.

Италия испытывает нехватку в вакцинах, поставки которых не соответствуют намеченным срокам и объемам, от одобренных для использования в ЕС компаний. В стране растет круг сторонников использования российской вакцины, которая получила высокую оценку почти всех ведущих специалистов, включая экспертов Национального института инфекционных заболеваний имени Ладзаро Спалланцани.

Однако официальные власти указывают, что применение российской вакцины невозможно до одобрения ее Европейским агентством лекарственных средств. Для одобрения национальным регулятором в одностороннем порядке пока нет условий, которые должны характеризоваться как чрезвычайные.

23 февраля в республику Сан-Марино, страну-анклав на территории Апеннин, была доставлена партия "Спутника V". Эта новость еще больше способствовала развитию дискуссии, в том числе на телевидении и в СМИ, о возможном использовании российской вакцины в Италии.