Белый дом заявил, что США открыты для контактов с Ираном, но не намерены ослаблять санкции

ВАШИНГТОН, 26 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты открыты для дипломатических контактов с Ираном, но не намерены ослаблять односторонние санкции, введенные против Тегерана. Об этом сообщила в пятницу пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге для журналистов, которые вместе с президентом Джо Байденом на борту номер один летят в штат Техас. Аудиозапись ее выступления распространил пресс-пул Белого дома.

"Соединенные Штаты открыты для дипломатических контактов и готовы сесть за стол переговоров и провести консультации с нашими партнерами [в формате] "пять плюс один" (пять постоянных членов СБ ООН и Германия - прим. ТАСС), а также с Ираном. Мы не собираемся предпринимать шагов по ослаблению санкций [в отношении Ирана]", - отметила пресс-секретарь.