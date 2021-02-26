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Совбез Украины принял решение военного содержания по Крыму

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что стратегия по Крыму отрабатывалась на протяжении целого года
Крым Сергей Мальгавко/ТАСС
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Крым
© Сергей Мальгавко/ТАСС

КИЕВ, 26 февраля. /ТАСС/. Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины на заседании в закрытом режиме в пятницу принял решение военного содержания по Крыму. Об этом сообщил по итогам заседания секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Первый вопрос [о стратегии "деоккупации" Крыма] рассматривался в закрытом режиме, этот вопрос состоит из двух частей. Первая часть, которая касается военной составляющей, полностью закрыта, вторая часть будет через две недели открыта для общества", - сказал он.

Стратегия по Крыму, по словам Данилова, отрабатывалась на протяжении целого года. "Мы начали свою работу в 20-х числах февраля 2020 года, к ней были привлечены почти все причастные министерства, ведомства, которые есть в нашей стране, принимали участие два комитета Верховной рады. Я всех хочу поблагодарить, отдельно хочу поблагодарить наших разведчиков, которые добывали для нас необходимую информацию на территории Крыма", - сказал Данилов.

Ранее в пятницу президент Украины подписал указ о подготовке встречи с международными партнерами в формате так называемой Крымской платформы. Президент распорядился образовать организационный комитет по подготовке и проведению встречи. Указ также включает "меры для развития и поддержки крымско-татарского языка, культуры и защиты прав жителей аннексированного Крыма". В частности, в нем содержится поручение правительству разработать и утвердить в шестимесячный срок стратегию развития крымско-татарского языка на 2022-2032 годы.

О "Крымской платформе"

Как заявляют в Киеве, так называемая переговорная площадка Крымская платформа создается для координации усилий на международном уровне по возвращению полуострова в состав Украины и защите прав жителей полуострова. Работа "Крымской платформы", по плану Киева, должна начаться с так называемого инаугурационного саммита, который запланирован на 23 августа 2021 года в украинской столице. Пока остается неясным состав участников. МИД Украины сообщал, что занимается рассылкой приглашений лидерам других государств, и до получения официальных подтверждений список участников оглашать не будет.

После государственного переворота в Киеве в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя приняли решение провести референдум по вопросу воссоединения с Россией. В голосовании, которое состоялось 16 марта того же года, приняли участие более 80% имеющих право голоса. За воссоединение с РФ проголосовали 96,7% и 95,6% жителей Крыма и Севастополя соответственно. 18 марта президент России подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.

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