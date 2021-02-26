США применили два самолета F-15 и семь высокоточных боеприпасов в ходе удара по Сирии

ВАШИНГТОН, 26 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты применили два самолета F-15 и семь высокоточных боеприпасов в ходе удара по шиитским ополченцам в Сирии, полностью уничтожив девять объектов и выведя из строя еще два. Об этом сообщил в пятницу на брифинге для журналистов помощник главы Пентагона по связям с общественностью Джон Кирби.

"Два F-15E Strike Eagle сбросили семь высокоточных боеприпасов, полностью уничтожив девять объектов и частично разрушив два объекта, что сделало их функционально выведенными из строя", - сказал он.

"Объекты были расположены на контролируемом террористами КПП Абу-Кемаль, который расположен на сирийско-иракской границе с сирийской стороны", - уточнил Кирби.

По его словам, у американской стороны есть "предварительные оценки потерь" со стороны ополченцев, однако пока что Пентагон не будет раскрывать их, "поскольку оценка нанесенного боевого урона продолжается".

Кирби отметил, что руководство Конгресса США было уведомлено о готовящемся ударе заранее. "В начале следующей недели будет проведет полноценный засекреченный брифинг [для законодателей]", - добавил он.

Представитель Пентагона уточнил, что американские военные связывались с российской стороной непосредственно перед авиаударом по объектам проиранских групп в Сирии, для этого был использован механизм предотвращения конфликтов в этой арабской стране. "Мы связывались с русскими непосредственно перед ударом [в Сирии], использовав механизм предотвращения конфликтов, который там действует", - сказал он.

В пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил журналистам, что российские военные были предупреждены американской стороной о предстоящем авиаударе по Сирии за четыре или пять минут до его нанесения, отметив, что "такого рода уведомление ничего не дает, когда удар буквально уже наносится".

США в ночь на 26 февраля нанесли авиаудары в районе сирийско-иракской границы. В Пентагоне заявили, что это было сделано в ответ на обстрелы минометными снарядами "зеленой зоны" в Багдаде, где находится посольство США, и аэропорта в Эрбиле. Как сообщила саудовская телестанция "Аль-Арабия", самолеты ВВС США в ходе ракетной атаки на востоке Сирии поразили колонну шиитских ополченцев возле контрольно-пропускного пункта Эль-Каим. По ее информации, в результате погибли 22 бойца из иракского шиитского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби" и бригады "Катаиб Хезболлах", которые сражаются на стороне сирийской армии против террористов из группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ).