Секретарь СНБО Украины пригрозил санкциями новому телеканалу "Первый независимый"

КИЕВ, 26 февраля. /ТАСС/. Новый телеканал "Первый независимый", созданный на базе ранее закрытых из-за санкций каналов и начавший вещание в пятницу, может так же подпасть под санкции в случае нарушения украинского законодательства. Об этом заявил в пятницу на брифинге секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов.

"Если новый канал будет нарушать украинское законодательство, если он будет работать в пользу иностранного государства, он будет немедленно подпадать под санкции аппарата СНБО для рассмотрения на заседании. Такого беспредела, как было до этого времени, мы не допустим", - отметил Данилов. При этом он заявил, что это касается любого телеканала, если он нарушит законы Украины.

Секретарь СНБО также обещал начать разбирательство в отношении трудоустройства журналистов трех закрытых каналов. "Уважаемые коллеги, вопрос, когда вы нарушали действующее законодательство, связанное со страхованием этих людей, которые работали в этих компаниях. Этот вопрос еще будет впереди. Вы все принимаетесь в СМИ, и вы можете понимать, что зарплата в 2,5 тыс. гривен (менее $100) - это просто смешно. И когда эти люди начинают нам "делать мозг", что по пенсиям и зарплатам <…> надо начинать с себя, чтобы все было хорошо", - добавил он.

В пятницу на Украине начал вещание объединенный оппозиционный телеканал "Первый независимый", который создан на базе подпавших под санкции "112 Украина", NewsOne и Zik. Эфир телеканала уже запущен в YouTube. Канал будет доступен в спутниковых и кабельных сетях.

Ранее журналисты трех закрытых оппозиционных СМИ создали новую компанию "Медиахолдинг новости" и получили контроль над региональным телеканалом "Первый независимый", на базе которого и возобновили свою деятельность.

Президент Украины Владимир Зеленский 2 февраля ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о санкциях против телеканалов "112 Украина", NewsOne, Zik и их владельца - депутата Верховной рады от ОПЗЖ Тараса Козака. Глава государства заявил, что эти ресурсы финансируются из России и ведут информационную войну против Украины. В тот же вечер все три телеканала прекратили эфирное вещание, они транслировались только в YouTube.