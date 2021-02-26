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Гибель саудовского журналиста в Турции
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Разведка США считает, что саудовский наследный принц одобрил план поимки Хашкаджи

Национальная разведка считает "крайне маловероятным", что саудовские чиновники могли "осуществить подобную операцию без разрешения кронпринца"

ТАСС, 26 февраля. Разведка США считает, что саудовский наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд одобрил операцию по похищению или убийству журналиста Джамаля Хашкаджи. Соответствующие выводы приводятся в опубликованном в пятницу докладе аппарата директора Национальной разведки Соединенных Штатов об обстоятельствах этого дела.

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"Мы считаем, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман [Аль Сауд] одобрил операцию в Стамбуле, в Турции, по захвату или убийству саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи", - говорится в тексте доклада.

Разведка США считает "крайне маловероятным", что саудовские чиновники могли "осуществить подобную операцию без разрешения кронпринца". Кроме того, в документе отмечается "прямое участие ключевого советника и охранников Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда в операции, а также поддержка наследным принцем использования насильственных мер, чтобы заставить замолчать диссидентов за рубежом". По версии американской разведки, принц видел в журналисте угрозу.

Хашкаджи, известный своими критическими статьями о политике Эр-Рияда, с 2017 года проживал в США, где сотрудничал с газетой The Washington Post. Он исчез 2 октября 2018 года после посещения генерального консульства своей страны в Стамбуле. 20 октября саудовские власти сообщили, что Хашкаджи был убит в здании диппредставительства в результате конфликта. Мировое сообщество осудило это преступление, призвав Эр-Рияд провести прозрачное расследование. Предварительные итоги расследования были обнародованы 15 ноября того же года. Как заявлял тогда Эр-Рияд, изначально журналиста намеревались вывезти в Саудовскую Аравию, а не убивать.

Теги
СШАСаудовская АравияГибель саудовского журналиста в Турции
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