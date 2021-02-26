Украинский телеканал "Первый независимый" начали отключать сразу после выхода в эфир

КИЕВ, 26 февраля. /ТАСС/. Украинский телеканал "Первый независимый", созданный журналистами трех закрытых оппозиционных телеканалов "112 Украина", NewsOne и Zik и впервые в пятницу вышедший в эфир, уже отключен от спутникового вещания, и сейчас его отключают от кабельных сетей. Об этом сообщили журналисты телеканала, вещание которого идет в YouTube.

"Канал отключили от спутника даже без решения Совета нацбезопасности и обороны", - отметили ведущие.

В данный момент телеканал продолжает вещать в интернете. Его коллектив заявляет, что это было сделано под давлением власти и правоохранительных органов, и обратились в письме к международному сообществу с просьбой защитить от произвола властей. "Телекоммуникационные и кабельные провайдеры, а также спутниковые операторы получили требование от Службы безопасности Украины не предоставлять никаких услуг телеканалу, несмотря на действующие договоры и соглашения. Таким образом, власть оказывает давление на всех наших партнеров", - говорится в сообщении, размещенном на сайте канала "112 Украина".

Секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге в пятницу сказал, что "Первый независимый" может подпасть под санкции, как и "112 Украина", NewsOne и Zik, в случае нарушения украинского законодательства. При этом он заявил, что это касается любого телеканала, если он нарушит законы.

Ранее журналисты трех закрытых оппозиционных СМИ создали новую компанию "Медиахолдинг новости" и получили контроль над региональным телеканалом "Первый независимый", на базе которого и возобновили свою деятельность.

Президент Украины Владимир Зеленский 2 февраля ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях в отношении телеканалов "112 Украина", NewsOne, Zik и их владельца - депутата Верховной рады от ОПЗЖ Тараса Козака. Глава государства заявил, что эти ресурсы финансируются из России и ведут информационную войну против Украины. В тот же вечер все три телеканала прекратили эфирное вещание, они транслировались только в YouTube.