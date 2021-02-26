МИД Ирана назвал удары США по Сирии нарушением территориальной целостности страны

ТЕГЕРАН, 26 февраля. /ТАСС/. Удары США по проиранским формированиям на территории Сирии являются агрессией и нарушением территориальной целостности этой страны. Об этом заявил в пятницу официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде.

"Это нападение является продолжением непрекращающейся агрессии <...> в отношении территории Сирии", - цитирует его пресс-служба иранского внешнеполитического ведомства. Дипломат добавил, что "это действие нового правительства США служит явным нарушением суверенитета и территориальной целостности Сирии".

По его словам, "это произошло в ситуации, когда вооруженные силы США вот уже много лет нелегитимно присутствуют на территории Сирии, оккупировали районы этой страны и эксплуатируют природные ресурсы, включая нефть, которые принадлежат сирийскому народу". "На американских базах, незаконно находящихся в Сирии, обучаются террористические группировки", - добавил он.

США в ночь на 26 февраля нанесли авиаудары в районе сирийско-иракской границы. В Пентагоне заявили, что это было сделано в ответ на обстрелы минометными снарядами "зеленой зоны" в Багдаде, где находится посольство США, и аэропорта в Эрбиле. Как сообщила саудовская телестанция Al Arabiya, самолеты ВВС США в ходе ракетной атаки на востоке Сирии поразили колонну шиитских ополченцев возле контрольно-пропускного пункта Эль-Каим. По ее информации, в результате погибли 22 бойца из иракского шиитского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби" и бригады "Катаиб Хезболлах", которые сражаются на стороне сирийской армии против террористов из группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ).