Премьер Черногории поблагодарил Россию за поставки вакцины "Спутник V"

БЕЛГРАД, 26 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Черногории Здравко Кривокапич на встрече с послом России в Подгорице Владиславом Масленниковым выразил благодарность России и ее народу за поставки в балканскую страну вакцины "Спутник V". Об этом сообщила в пятницу пресс-служба черногорского правительства.

"Премьер Кривокапич заявил, что поставка вакцин "Спутник V" бесценна и дает большую надежду всем гражданам Черногории. Премьер напомнил, что поставке предшествовала определенная неизвестность сложных двусторонних переговоров, являющаяся результатом специфической международной ситуации с коронавирусом, но Россия еще раз отреагировала в духе многовековых дружеских отношений", - говорится в заявлении.

Кривокапич отметил, что вакцинация особенно важна для Черногории как туристической страны. В этом смысле российский препарат поступил вовремя, поэтому предприниматели из туристической сферы встретят туристический сезон более подготовленными.

В свою очередь посол Масленников "с удовольствием принял благодарность премьера и заявил, что для него 25 февраля также был долгожданным днем". Российский дипломат напомнил, что Россия с самого начала выступала за совместное производство вакцин против коронавируса, поскольку только так можно удовлетворить большой спрос мирового рынка.

25 февраля первая партия вакцины "Спутник V" была доставлена в Черногорию из России. Ранее еще одну партию российского препарата передала Черногории соседняя Сербия. Минздрав Черногории также заявлял, что ожидает поступления в страну вакцин Sinopharm и Pfizer.

16 февраля Институт общественного здоровья Черногории выявил семь случаев заражения британским штаммом коронавируса в стране. Перед этим правительство ввело комендантский час и ограничение на междугородное сообщение в связи с резким ухудшением эпидемиологической обстановки. В стране с населением 600 тыс. человек коронавирусом заразились свыше 74 тыс. жителей, 994 человека умерли, в настоящий момент число заразившихся составляет 8 544.