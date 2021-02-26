Иран заявил, что способен в течение 24 часов начать обогащение урана до 60%

ТЕГЕРАН, 26 февраля. /ТАСС/. Тегеран имеет возможность в течение 24 часов приступить к обогащению урана до 60%. Об этом заявил в пятницу вице-президент, руководитель Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Али Акбар Салехи.

"Да, у нас есть такой потенциал. Если будет отдано распоряжение, то с текущими возможностями мы можем начать делать это в течение 24 часов", - сказал он, отвечая на вопрос журналиста о возможности обогащения урана до 60%. Слова Салехи цитирует телерадиовещательная корпорация IRIB. 22 февраля духовный лидер и руководитель Ирана Али Хаменеи заявил, что в соответствии с интересами страны Тегеран может дойти при обогащении урана до 60%.

Кроме того, руководитель ОАЭИ отметил, что Тегеран в течение полугода должен выполнить установку Меджлиса (парламента) страны о производстве в течение года 120 кг урана, обогащенного до 20%. "Не прошло и одного месяца, как мы обогатили 25-26 кг. То есть за три, четыре, пять или шесть месяцев мы достигнем искомых 120 кг", - отметил он.

2 декабря 2020 года Совет стражей Конституции Ирана одобрил принятый ранее Меджлисом законопроект, обязывающий правительство нарастить степень обогащения урана. Закон обязал правительство производить в год не менее 120 кг урана, обогащенного до 20%. Также власти страны должны в течение года ввести в эксплуатацию по одной тысяче дополнительных центрифуг IR-2m на ядерных объектах в Натанзе и Фордо. По мнению законодателей, включенные в проект меры помогут отмене санкций в отношении Тегерана.