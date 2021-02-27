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Гибель саудовского журналиста в Турции
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В Саудовской Аравии прокомментировали доклад разведки США об убийстве Хашкаджи

В правительстве королевства категорически отвергли все содержащиеся в докладе заключения
© Станислав Красильников/ТАСС

ТАСС, 27 февраля. Правительство Саудовской Аравии категорически отвергло заключения, содержащиеся в докладе разведки США, относительно убийства журналиста Джамиля Хашкаджи. Об этом в субботу сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на заявление министерства иностранных дел страны.

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"Правительство королевства категорически отвергает содержащиеся в докладе оскорбительные и неверные выводы о руководстве королевства, которые никоим образом не могут быть приняты", - говорится в заявлении ведомства.

Также в МИД добавили, что преступление было "вопиющим нарушением законов и ценностей" страны и что королевство предприняло все необходимые судебные меры для расследования произошедшего и привлечения виновных к ответственности.

В пятницу аппарат директора Национальной разведки США опубликовал доклад, согласно которому саудовский наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд одобрил операцию по похищению или убийству журналиста Джамаля Хашкаджи. По версии американской разведки, принц видел в журналисте угрозу.

Теги
СШАСаудовская АравияГибель саудовского журналиста в Турции
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