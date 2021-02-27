Аргентинская компания не рассчитывает начать производство вакцины "Спутник V" в 2021 году

БУЭНОС-АЙРЕС, 27 февраля. /ТАСС/. Аргентинская компания Richmond, подписавшая меморандум о взаимопонимании с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ), рассчитывает начать производство вакцины от коронавируса на территории южноамериканской республики минимум через год. Об этом сообщил глава компании Марсело Фигейрас.

"Этот процесс займет один год минимум. Смысл не в том, чтобы давать пищу для надежды сейчас, а в том, чтобы в будущем снова не пришлось ждать, когда прибудут вакцины из-за границы, и начать производить у себя", - приводит его слова агентство Телам.

По словам пресс-службы Richmond, она намерена создать "новый завод по производству вакцин, в том числе против COVID-19", при участии индийской компании Hetero Drugs. Как отметил Фигейрас, инвестиции в проект составят более $60 млн.

Ранее Richmond уведомила аргентинскую биржу, что подписала меморандум о взаимопонимании с РФПИ для будущего производства вакцины от коронавируса. Пресс-служба фонда подтвердила, что РФПИ "достиг соглашения с местным партнером для запуска производства вакцины "Спутник V" в Аргентине и скоро начнет передачу технологии".

Российская вакцина "Спутник V" стала первым препаратом от коронавируса, поступившим в Аргентину. 29 декабря в стране начали прививать ею медработников. Вакциной также привились президент страны Альберто Фернандес и вице-президент Кристина Фернандес де Киршнер.