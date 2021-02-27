Чешские власти ограничили передвижение жителей страны районами проживания

ПРАГА, 27 февраля. /ТАСС/. Правительство Чехии из-за ухудшающейся в стране эпидемиологической ситуации с 1 марта на три недели ограничило передвижение жителей республики границами районов проживания. Об этом сообщил журналистам в пятницу вечером по завершению внеочередного заседания кабмина, на котором до 28 марта был продлен в стране режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса, первый вице-премьер и глава МВД Чехии Ян Гамачек.

"Мы (правительство) приняли решение с понедельника запретить на три недели гражданам покидать территорию [административных] районов, в которых они проживают, - отметил он. - Исключения допустимы в случаях поездок на работу, оказания помощи близким, [неотложного] посещения [государственных] учреждений и врачей".

Чтобы воспользоваться исключением и покинуть районы проживания, потребуется иметь документ, подтверждающий данную необходимость - например, справку с места работы. Граждане также смогут написать заявление на специальном бланке с указанием срочности дел, по которым вынуждены покинуть свой район. Его следует иметь с собой, чтобы в случае проверок предоставить полиции, на которую власти возложили обязанность контролировать соблюдение данной ограничительной меры.

Помощь полиции, контролирующей соблюдение гражданами новых правил передвижения, будет оказывать армия. "Для этой цели будет направлено 5 тыс. военнослужащих", - сказал Гамачек.

Власти также ограничили на три недели встречи родственников, которые раздельно проживают на территории одного административного района. Визиты возможны только для помощи больным или инвалидам. Оздоровительные прогулки с понедельника можно будет совершать лишь по территории своего населенного пункта без права выезда за его пределы. В аптеки и магазины с товарами первой необходимости (остальные в республике закрыты) не следует ходить семьями.

Чехия административно разделена на 76 районов. Прага не входит в их число и является отдельным административно-территориальным образованием.

Жесткий масочный режим и закрытие детских учреждений

В Чехии с 1 марта в общественных местах в обязательном порядке необходимо будет носить респираторы с максимальной степенью защиты от коронавируса. Предохранять органы дыхания от инфекции станет обязательным на рабочих местах в организациях и предприятиях при нахождении в производственном помещении свыше одного рабочего или служащего. Власти обязали работодателей обеспечить сотрудников средствами защиты от коронавируса.

На улицах соблюдение масочного режима будет тщательно контролировать полиция. На нарушителей будут накладываться штрафы. Максимальная сумма штрафа для физических лиц законом определена в 30 тыс. крон (около €1,2 тыс.).

В Чехии, на территории которой быстро распространяются британский и южноафриканский штаммы коронавируса, увеличивается число заразившихся, растет смертность от COVID-19. Количество инфицированных стремительно растет среди детей и подростков. Поэтому правительство закрыло детские сады, а также перевело на дистанционное обучение учеников первых и вторых классов начальных школ, которые пока могли посещать классы.

Между тем власти позаботились о детях медработников и сотрудников служб, задействованных на первой линии борьбы с коронавирусом. Детские учреждения для них останутся открытыми, что обеспечит таким родителям более комфортные условия при выполнении работы.