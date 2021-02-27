Байден призвал Иран действовать осторожно

ВАШИНГТОН, 27 февраля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден считает, что авиаударами по проиранским группам Вашингтон показал Ирану неотвратимость наказания. Об этом сообщает в пятницу пресс-пул Белого дома.

На вопрос, какой сигнал США хотели направить Ирану, Байден ответил: "Вы не можете действовать безнаказанно". "Будьте осторожны", - сказал президент США.

США в ночь на 26 февраля нанесли авиаудары в районе сирийско-иракской границы. В Пентагоне заявили, что это было сделано в ответ на обстрелы минометными снарядами "зеленой зоны" в Багдаде, где находится посольство США, и аэропорта в Эрбиле. Как сообщил саудовский телеканал Al Arabiya, самолеты ВВС США в ходе ракетной атаки на востоке Сирии поразили колонну шиитских ополченцев возле контрольно-пропускного пункта Эль-Каим. По его информации, в результате погибли 22 бойца из иракского шиитского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби" и бригады "Катаиб Хезболлах", которые сражаются на стороне сирийской армии против террористов из группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ).