{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Протесты сторонников Трампа в США

CNN: штат полиции Капитолия предлагается увеличить на 1 тыс. человек

Штат полиции, непосредственно задействованной в охране здания, предлагается увеличить на 350 человек

НЬЮ-ЙОРК, 27 февраля. /ТАСС/. Инициированное спикером Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси исследование инфраструктуры безопасности Капитолия предполагает значительное увеличение штата его охраны, придачу ей батальона Национальной гвардии для быстрого реагирования на чрезвычайные ситуации и закупку комплекса переносных ограждений и заборов. Об этом сообщил в пятницу телеканал СNN со ссылкой на свои источники.

Причиной проведения исследования стали события 6 января, когда сторонники занимавшего тогда пост президента США Дональда Трампа взяли Капитолий штурмом. Через несколько дней после этих событий Пелоси поручила отставному генерал-лейтенанту Расселу Оноре проанализировать, что нужно сделать для предотвращения таких происшествий в будущем.

Согласно информации источников телеканала, штат полиции Капитолия, непосредственно задействованной в охране здания, предлагается увеличить на 350 человек. Еще 650 человек пополнят ряды сотрудников в региональных офисов, которые занимаются охраной членов Конгресса во время их путешествий по стране. Комплекс переносных ограждений, который, по словам источников, обойдется в десятки миллионов долларов, позволит быстро устанавливать преграды на пути желающих прорваться в здание. Отдельный батальон Национальной гвардии можно будет задействовать для пресечения беспорядков, не дожидаясь прибытия основных сил.

Как отмечает СNN, комплекс этих мер в случае из реализации будет стоить около $100 млн в год. Выводы исследования, проведенного генерал-лейтенантом Оноре, будут официально представлены на следующей неделе.

Теги
СШАПротесты сторонников Трампа в США
Байден объявит о новых изменениях в политике в отношении Эр-Рияда 1 марта
Американский президент заявил, что если Саудовская Аравия хочет сотрудничать с США, то должна прекратить нарушение прав человека
Читать полностью