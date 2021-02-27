Байден объявит о новых изменениях в политике в отношении Эр-Рияда 1 марта

ВАШИНГТОН, 27 февраля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден заявил в ходе состоявшегося в четверг телефонного разговора с королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом, что Вашингтон объявит о существенных изменениях в политике в отношении Эр-Рияда 1 марта.

"Я вчера говорил с королем, а не с наследным принцем. Ясно заявил ему, что правила меняются и мы собираемся объявить о значительных изменениях сегодня [в пятницу] и в понедельник, - сказал Байден в интервью американскому испаноязычному телеканалу Univision, отвечая на вопрос о том, как далеко намерена продвинуться администрация США в вопросе давления на Саудовскую Аравию. - Мы собираемся привлечь их за нарушение прав человека".

"Мы собираемся сделать таким образом, что если они хотят с нами сотрудничать, то должны пойти по пути, чтобы нарушения прав человека [прекратились]. Мы стараемся [проводить] такую политику во всем мире", - сказал он.