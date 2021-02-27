СМИ: прокурор Джон Дарем продолжит возглавлять расследование о слежке за штабом Трампа

НЬЮ-ЙОРК, 27 февраля. /ТАСС/. Джон Дарем продолжит, несмотря на уход с должности прокурора округа Коннектикут (в одноименном штате), возглавлять расследование обстоятельств слежки американских спецслужб за штабом бывшего президента США, республиканца Дональда Трампа во время предвыборной кампании 2016. Об этом сообщила в пятницу газета Connecticut Post.

Издание обращает внимание на то, что Дарем уходит лишь с должности прокурора округа, при этом сохраняя за собой статус спецпрокурора, которым наделил его в декабре 2020 года бывший министр юстиции и генпрокурор США Уильям Барр. Это, как указывает газета, позволит Дарему продолжать начатое по указанию Барра в мае 2019 года расследование, которое в октябре того же года было переквалифицировано в уголовное разбирательство.

Экс-глава Минюста ранее сообщил в интервью агентству Associated Press, что наделил Дарема статусом спецпрокурора с тем, чтобы тот мог продолжать свое расследование и при новой администрации. Как поясняло агентств, это означает, что администрация нынешнего президента Джо Байдена сможет снять Дарема с должности лишь в случае, если он будет уличен в нарушениях, в том числе в невыполнении своих обязанностей или неправомерных действиях.

В пятницу Министерство юстиции США сообщило о том, что Дарем уходит с должности прокурора округа Коннектикут, на которую был назначен более трех лет назад. Формально полномочия 70-летнего Дарема на посту окружного прокурора завершатся в полночь 28 февраля. Временно исполняющим обязанности прокурора Коннектикута станет его первый помощник Леонард Бойл.

Ранее появилась информация о том, что Минюст намерен потребовать отставки федеральных прокуроров, назначенных предыдущей администрацией, Белый дом в свою очередь косвенно подтвердил эти данные. При этом сообщалось, что перестановки не коснутся Дарема, а также прокурора штата Делавэр Дэвида Вайса, который осуществляет контроль за проведением налоговой проверки в отношении сына президента США - Хантера Байдена. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки 9 февраля, отвечая на вопрос, почему Дарем и Вайс останутся на своих должностях, сказала: "Президент ясно заявил, что хочет восстановить независимость министерства юстиции, освободить его от любого неправомерного политического влияния".