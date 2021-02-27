В США заявили, что не использовали информацию Ирака для разработки целей ударов в Сирии

ВАШИНГТОН, 27 февраля. /ТАСС/. Помощник главы Пентагона по связям с общественностью Джон Кирби утверждает, что США в итоге не использовали информацию Ирака для разработки целей авиаударов по проиранским группам в Сирии.

"Правительство Ирака проводило расследование о том, кто осуществлял за последние дни и недели ракетные запуски по их территории, - говорится в размещенном в пятницу вечером в Twitter сообщении Кирби. - Но мы не использовали иракскую информацию для разработки целей наших ударов этой ночью".

Ранее на брифинге Кирби сказал, что хочет "отдать должное" иракским и курдским партнерам "за потрясающую разведывательную работу". По его словам, она позволяет США быть уверенными, что подвергшиеся ударам ополчение "Аль-Хашд аш-Шааби" и бригады "Катаиб Хезболлах" несли ответственность за атаки против американских сил.