Минюст США подтвердил, что Дарем останется вести дело о слежке за штабом Трампа

ВАШИНГТОН, 27 февраля. /ТАСС/. Министерство юстиции США подтверждает информацию о том, что уходящий с поста прокурор округа Коннектикут (в одноименном штате) Джон Дарем сохранит должность спецпрокурора по расследованию начала слежки американских спецслужб за предвыборным штабом бывшего президента, республиканца Дональда Трампа во время кампании 2016 года.

"Он [Джон Дарем] останется спецпрокурором", - сообщил в пятницу ТАСС представитель ведомства. Соответствующим статусом Дарема наделил в декабре 2020 года бывший министр юстиции и генпрокурор США Уильям Барр.

Экс-глава Минюста ранее сообщил в интервью агентству Associated Press, что наделил Дарема таким статусом, чтобы тот мог продолжать свое расследование и при новой администрации США. Как поясняло агентство, это означает, что администрация Джо Байдена сможет снять Дарема с должности лишь в случае, если он будет уличен в нарушениях, в том числе в невыполнении своих обязанностей или неправомерных действиях.

Министерство юстиции США ранее в пятницу сообщило о том, что Дарем уходит с должности прокурора округа Коннектикут, на которую был назначен более трех лет назад. Формально полномочия 70-летнего Дарема на посту окружного прокурора завершатся в полночь 28 февраля. Временно исполняющим обязанности прокурора Коннектикута станет его первый помощник Леонард Бойл.

Ранее появилась информация о том, что Минюст намерен потребовать отставки федеральных прокуроров, назначенных предыдущей администрацией, Белый дом в свою очередь косвенно подтвердил эти данные. При этом сообщалось, что перестановки не коснутся Дарема, а также прокурора штата Делавэр Дэвида Вайса, который осуществляет контроль за проведением налоговой проверки в отношении сына президента США - Хантера Байдена. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки 9 февраля, отвечая на вопрос, почему Дарем и Вайс останутся на своих должностях, сказала: "Президент ясно заявил, что хочет восстановить независимость министерства юстиции, освободить его от любого неправомерного политического влияния".