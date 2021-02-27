NYT: Байден счел нецелесообразными санкции против саудовского принца

НЬЮ-ЙОРК, 27 февраля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден считает нецелесообразным подвергать прямым рестрикциям наследного принца Саудовской Аравии и первого заместителя главы правительства королевства Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда, которого Национальная разведка США сочла причастным к похищению или убийству журналиста Джамаля Хашкаджи. Об этом сообщила в пятницу газета The New York Times со ссылкой на американский правительственный источник.

По информации издания, на протяжении нескольких недель специалисты по национальной безопасности в команде Байдена проводили консультации по теме возможных ограничительных мер в отношении наследного принца Саудовской Аравии. В частности, рассматривалась возможность наложения ограничений на его въезд на территорию США, а также выдвижения против него обвинений в уголовном преступлении.

В итоге было принято решение, что введение подобных рестрикций неминуемо приведет к ухудшению отношений между двумя странами. В частности, было бы в значительной мере подорвано сотрудничество между Вашингтоном и Эр-Риядом в борьбе с терроризмом и противостоянии Ирану, отмечает The New York Times. Байден, по мнению ее источников, на такие жертвы идти не готов.

Ранее в пятницу аппарат директора Национальной разведки США опубликовал доклад, согласно которому саудовский наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд одобрил операцию по похищению или убийству Хашкаджи. По версии американской разведки, принц видел в журналисте угрозу. Правительство Саудовской Аравии категорически отвергло эти заключения, сообщил телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на заявление министерства иностранных дел страны.

Администрация США на фоне публикации доклада ввела в пятницу визовые санкции в отношении 76 подданных Саудовской Аравии. Они коснулись, в частности, бывшего заместителя главы Службы общей разведки Саудовской Аравии генерала Ахмеда Асири, который является ближайшим помощником наследного принца. В черный список также попало элитное подразделение национальной гвардии, которое охраняет наследного принца и напрямую подчиняется ему.

Хашкаджи, известный своими критическими статьями о политике Эр-Рияда, с 2017 года проживал в США, где сотрудничал с газетой The Washington Post. Он исчез 2 октября 2018 года после посещения генерального консульства своей страны в Стамбуле. Затем саудовские власти сообщили, что Хашкаджи был убит в здании дипломатического представительства в результате конфликта. Мировое сообщество осудило это преступление, призвав Эр-Рияд провести прозрачное расследование. Предварительные итоги расследования были обнародованы 15 ноября того же года. Как заявлял тогда Эр-Рияд, изначально журналиста намеревались вывезти в Саудовскую Аравию, а не убивать.