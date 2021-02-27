В Киеве около 1,5 тыс. националистов собрались на митинг у офиса Зеленского

КИЕВ, 27 февраля. /ТАСС/. Участники украинских националистических движений пришли в субботу к зданию офиса президента страны в Киеве на митинг в поддержку своего осужденного соратника Сергея Стерненко. Как сообщает корреспондент ТАСС с места события, в правительственном квартале украинской столицы собралось около 1,5 тыс. человек.

Среди них есть представители "Движения сопротивления капитуляции", которое связывают с экс-президентом Петром Порошенко. Собравшиеся требуют освободить Стерненко, а также "перезагрузить" Высший совет правосудия. Демонстранты держат в руках флаги, в том числе черно-красные - националистов, плакаты с лозунгами "Свободу политзаключенным!", "Нет репрессиям!" и "Нас не запугать!". Есть плакаты в поддержку обвиняемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Из стоящего рядом с местом проведения митинга автомобиля звучит громкая музыка.

Собравшиеся ведут себя мирно. Сотрудников правоохранительных органов у здания офиса главы государства немного, основная их часть сосредоточена на прилегающих улицах. Специальных заградительных конструкций на месте сбора они не выставляли.

Акция националистов была запланированной. Ранее их представители обещали, что она станет многочисленной, всеукраинской и бессрочной. В свою очередь в правоохранительных ведомствах призывали радикалов к мирному поведению.

Предыдущий митинг в поддержку Стерненко у здания офиса Зеленского проходил 23 февраля. В нем, по данным МВД, участвовали около 2 тыс. человек. На митинге произошли столкновения радикалов с полицией, националисты использовали газовые баллончики и пиротехнику. В результате пострадали 27 сотрудников правоохранительных органов, было задержано 24 человека, которых в скором времени отпустили.

Дело Стерненко

Приморский суд Одессы 23 февраля признал бывшего лидера одесской ячейки "Правого сектора" (организация запрещена в России) Сергея Стерненко виновным в похищении человека и приговорил его к семи годам и трем месяцам лишения свободы с конфискацией имущества. Осужденный с приговором не согласился, а его сторонники после оглашения угрожали стороне обвинения. После заседания суда произошли столкновения радикалов с полицией.

Приговор вынесен по делу о похищении в 2015 году депутата Лиманского поселкового совета Одесской области Сергея Щербича. Чиновник сам написал заявление в полицию о том, что его похитили и пытали националисты во главе со Стерненко.

Ранее Стерненко уже было предъявлено обвинение в совершении умышленного убийства и ношении холодного оружия. По версии полиции, весной 2018 года в Одессе в ходе уличной драки он догнал и нанес несколько ударов ножом жителю Черноморска Ивану Кузнецову, который позже скончался от полученных травм. Защита Стерненко называет случившееся самообороной. По этому делу 29 января он отпущен под поручительство депутата от партии "Голос" Романа Лозинского.