Глава МИД Ирана осудил удары США по Сирии

ТЕГЕРАН, 27 февраля. /ТАСС/. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф в ходе переговоров со своим коллегой из Ирака Фуадом Хусейном осудил недавние удары ВВС США по объектам в Сирии, назвав их нарушением территориальной целостности страны. Встреча политиков прошла в субботу в Тегеране.

"Зариф осудил опасные действия США в ходе удара по иракским силам в районе сирийской границы, назвав эту атаку незаконным нарушением территориальной целостности страны", - сообщает пресс-служба иранского внешнеполитического ведомства.

По словам главы МИД Ирана, "некоторые атаки на территории Ирака являются подозрительными и, возможно, осуществлены для того, чтобы посеять раздор в отношениях Тегерана и Багдада и подорвать безопасность страны". "Мы подчеркиваем, что правительству Ирака нужно найти зачинщиков этих инцидентов", - добавил он.

США в ночь на 26 февраля нанесли авиаудары в районе сирийско-иракской границы. Пентагон заявил, что это было сделано в ответ на недавние нападения в Ираке на представителей США и коалиции, вместе с которой они проводили операцию против террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ). Целью, как утверждается, стали объекты проиранских групп, в том числе "Катаиб Хезболлах" и "Катаиб Сейед аш-Шухада". МИД Сирии решительно осудил эти удары, заявив, что они нарушают международную законность и приведут к эскалации напряженности на Ближнем Востоке.

Нынешний визит главы МИД Ирака стал его второй поездкой в Иран за месяц. 3 февраля Хусейн приехал в Тегеран и провел встречи с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани, министром иностранных дел Ирана, президентом страны Хасаном Роухани.