Террористы ИГ подорвали газопровод на востоке Сирии

БЕЙРУТ, 27 февраля. /ТАСС/. Террористы из группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) совершили в субботу диверсию на газопроводе в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Об этом, как передало агентство SANA, сообщило министерство нефти и минеральных ресурсов страны.

"В результате подрыва трубопровода в двух местах произошло воспламенение, на место диверсии выехали пожарные и ремонтная бригада", - указали в ведомстве.

19 января сильный пожар вспыхнул недалеко от газораспределительной станции и нефтеперерабатывающего завода в сирийском городе Хомс. Его причиной стал взрыв цистерны с горючим, которая находилась рядом с этими объектами.

Террористы, действующие на востоке Сирии, не раз подрывали нефте- и газопроводы, стремясь нанести урон национальной экономике. В 2020 году они использовали для ударов по нефтяным и газовым объектам боевые беспилотники.