Президент Армении отказался отправлять в отставку начальника Генштаба

ЕРЕВАН, 27 февраля. /ТАСС/. Президент Армении Армен Саркисян в субботу принял решение не подписывать предложение премьер-министра Никола Пашиняна об увольнении начальника Генштаба ВС Оника Гаспаряна, который вместе с высшим командным составом армии потребовал отставки главы армянского кабмина. Об этом сообщает пресс-служба президентского аппарата.

"Президент в рамках своих конституционных полномочий вернул проект указа с возражениями. Президент преследует одну цель - защитить страну от угроз против конституционного строя и безопасности, обеспечить стабильность страны, нормальную деятельность вооруженных сил", - отмечается в сообщении.

Саркисян при этом заявил, что не поддерживает ни одну из политических сил, а указ об увольнении начальника Генштаба, по мнению юристов, противоречит конституции. "Нет сомнений, что вооруженные силы должны соблюдать политический нейтралитет. Очевидно, что в связи с войной личный состав ВС более чем когда-либо нуждается в нашей поддержке. Решение проблем личного состава армии является приоритетным, им нельзя пренебрегать ни в коем случае", - добавил он.

По словам президента, сложившаяся в стране ситуация беспрецедентна, требует системных и комплексных решений и не может быть решена путем частых кадровых перестановок.

После того как президент вернул предложение премьер-министра об увольнении начальника Генштаба ВС, у Пашиняна есть пять дней, чтобы повторно представить его. После этого президент в трехдневный срок должен или подписать указ, или оспорить его в Конституционном суде.

В Армении 25 февраля начались массовые акции противников и сторонников Пашиняна, после того как Генштаб вооруженных сил выступил с требованием отставки премьера и правительства. Заявление подписали начальник Генштаба Оник Гаспарян, его заместители, главы управлений и корпусов. Пашинян расценил это как попытку военного переворота и сообщил о решении уволить начальника Генштаба. Президент страны Армен Саркисян, который, согласно Конституции, назначает и снимает с должности начальника Генштаба по предложению премьера, пока не подписал документы.