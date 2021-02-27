В Совете арабских государств поддержали позицию Эр-Рияда в вопросе убийства Хашкаджи

КАИР, 27 февраля. /ТАСС/. Выводы США о причастности руководства Саудовской Аравии к убийству журналиста Джамаля Хашкаджи не имеют убедительных доказательств. Об этом заявил в субботу генеральный секретарь Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) Наиф аль-Хаджраф, комментируя обнародованный в пятницу доклад американской Национальной разведки.

Он выразил полную поддержку позиции Эр-Рияда и его заявления по поводу сделанных в докладе выводов. "Оценка причастности руководства Саудовской Аравии к убийству Хашкаджи не основана на убедительных доказательствах", - указал генсек ССАГПЗ.

Свою солидарность с Эр-Риядом уже выразили Бахрейн, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты, а также Организация исламского сотрудничества.

В пятницу аппарат директора Национальной разведки США опубликовал доклад, согласно которому саудовский наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд одобрил операцию по похищению или убийству журналиста. По версии американской разведки, принц видел в нем угрозу. После этого американская администрация объявила о введении визовых санкций в отношении 76 подданных королевства, которые, как считается, угрожали диссидентам за рубежом, фигурировали в деле об убийстве Хашкаджи. Вашингтон планирует 1 марта объявить о существенных изменениях в политике в отношении Эр-Рияда.

Правительство Саудовской Аравии категорически отвергло заключения разведки США, назвав их "оскорбительными и неверными". В МИД добавили, что преступление было "вопиющим нарушением законов и ценностей" страны и что королевство предприняло все необходимые судебные меры для расследования произошедшего и привлечения виновных к ответственности.