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Пашинян повторно направил президенту Армении предложение об увольнении главы Генштаба

Премьер-министр подчеркнул, что действия Армена Саркисяна не способствуют разрешению сложившейся ситуации
Премьер-министр Армении Никол Пашинян EPA-EFE/TATYANA ZENKOVICH / POOL
Описание
Премьер-министр Армении Никол Пашинян
© EPA-EFE/TATYANA ZENKOVICH / POOL

ЕРЕВАН, 27 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян повторно направил президенту страны Армену Саркисяну предложение об увольнении начальника Генштаба ВС Оника Гаспаряна. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Президент принял решение отправить назад в аппарат премьера предложение об увольнении начальника Генштаба. Данный шаг не способствует разрешению сложившейся ситуации. Я снова отправляю президенту предложение об увольнении главы Генштаба, ожидая, что оно будет подписано в установленном порядке", - отметил он.

Ранее в субботу президент Армении Армен Саркисян вернул премьер-министру предложение об увольнении начальника Генерального штаба Оника Гаспаряна, отметив, что такой указ, по мнению юристов, противоречит конституции, что сам он не поддерживает ни одну из политических сил и что сложившаяся в стране ситуация не может быть решена путем частых кадровых перестановок. После того как Пашинян повторно направил предложение, президент в трехдневный срок должен или подписать указ, или оспорить его в Конституционном суде.

В Армении 25 февраля начались массовые акции противников и сторонников Пашиняна, после того как Генштаб вооруженных сил выступил с требованием отставки премьера и правительства. Заявление подписали начальник Генштаба Оник Гаспарян, его заместители, главы управлений и корпусов. Пашинян расценил это как попытку военного переворота и сообщил о решении уволить начальника Генштаба. Президент страны Армен Саркисян, который согласно Конституции, назначает и снимает с должности начальника Генштаба по предложению премьера, пока не подписал документы.

Теги
АрменияСаркисян, Армен ВардановичПашинян, Никол Воваевич
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