В Барселоне в ходе акции в поддержку осужденного рэпера задержаны 10 человек

МАДРИД, 27 февраля. /ТАСС/. По меньшей мере 10 человек были задержаны в субботу вечером в Барселоне в ходе беспорядков после митинга в поддержку испанского рэпера Пабло Аселя, осужденного за прославление терроризма и оскорбление короны. Об этом сообщила в Twitter каталонская полиция.

По ее информации, один задержанный имеет отношение к поджогу фургона городской гвардии. Также в ходе протеста пострадали не менее четырех человек.

В полиции сообщили, что группы протестующих в капюшонах бросали петарды и другие предметы в полицейских. Манифестанты подожгли мусорные контейнеры и фургон городской гвардии, выбили окна банков. Участники беспорядков также начали грабить местные магазины и попытались устроить пожар в одном из отелей. Пока сообщается о двух пострадавших в ходе акции и двух задержанных. Манифестации также проходят и в других каталонских городах.

Митинги против ареста рэпера начались в Испании 16 февраля. Большая часть акций прошла в автономном сообществе Каталония. Во время манифестаций группы агрессивно настроенных протестующих забрасывали полицейских камнями, бутылками, петардами и другими предметами, поджигали мусорные контейнеры, грабили магазины, сооружали баррикады. В результате стражам порядка приходилось применять силу.

Асель был приговорен к девяти месяцам тюрьмы за прославление терроризма и оскорбление короны в своих публикациях в Twitter и в песне, клип на которую был размещен в YouTube. Рэпер должен был добровольно явиться в тюрьму 12 февраля, однако не сделал этого. Он забаррикадировался вместе со сторонниками в университете города Льейда, чтобы избежать ареста. Тем не менее 16 февраля Асель был задержан и помещен в тюрьму.