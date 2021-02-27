Байден заявил о готовящемся нападении на США групп в Сирии, по которым был нанесен удар

ВАШИНГТОН, 27 февраля. /ТАСС/. Проиранские группы, по объектам которых в Сирии США нанести удары, вовлечены в планирование новых нападений на военных США в регионе. Это утверждается в тексте уведомления, которое президент США Джо Байден направил в субботу в Конгресс США.

Документ распространила пресс-служба Белого дома. В нем Байден, в соответствии с американским законом, уведомляет Палату представителей и Сенат Конгресса о том, что по его указанию Вооруженные силы США нанесли "точечный удар по инфраструктуре на востоке Сирии, которая использовалась поддерживаемыми Ираном негосударственными группами ополчения".

"Эти негосударственные группы ополчения участвовали в недавних нападениях на военнослужащих Соединенных Штатов и коалиции в Ираке. <...> Эти группы также вовлечены в продолжающееся планирование подобных нападений в будущем", - заявил Байден.

США в ночь на 26 февраля нанесли авиаудары по объектам проиранских шиитских формирований в районе сирийско-иракской границы. В Пентагоне заявили, что это было сделано в ответ на обстрелы минометными снарядами "зеленой зоны" в Багдаде, где находится посольство США, и аэропорта в Эрбиле. Как сообщил саудовский телеканал Al Arabiya, самолеты ВВС США в ходе ракетной атаки на востоке Сирии поразили, в частности, колонну шиитских ополченцев возле контрольно-пропускного пункта Эль-Каим. По ее информации, в результате погибли 22 бойца из иракского шиитского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби" и бригады "Катаиб Хезболлах", которые сражаются на стороне сирийской армии против террористов из группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ).