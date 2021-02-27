Премьер Армении Пашинян призвал своих сторонников прийти 1 марта на митинг

ЕРЕВАН, 27 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал своих сторонников прийти на митинг в его поддержку, который состоится 1 марта на площади Республики в центре Еревана.

"В понедельник, 1 марта, в 18:30 [17:30 мск] приглашаю всех на площадь Республики, где проведем митинг и шествие", - написал он в субботу на своей странице в Facebook.

В пятницу в Армении прошли акции сторонников оппозиции. После известий о том, что президент республики Армен Саркисян отказался подписывать указ об увольнении главы Генштаба, тысячи человек устроили в субботу шествие по центру Еревана, приветствуя это решение. Завершив шествие, его участники вернулись к зданию парламента, где расположен палаточный городок оппозиции. Задержаний в ходе акции не было.

В Армении в четверг начались массовые акции противников и сторонников Пашиняна, после того как Генштаб вооруженных сил республики выступил с требованием отставки премьера и правительства. Заявление подписали начальник Генштаба Оник Гаспарян, его заместители, главы управлений и корпусов. Пашинян расценил это как попытку военного переворота и сообщил о решении уволить начальника Генштаба.

Президент страны, который, согласно конституции, назначает и снимает с должности начальника Генштаба по предложению премьера, в субботу отказался подписывать указ, после чего Пашинян повторно направил ему документ. Сейчас президент в трехдневный срок должен или подписать указ, или оспорить его в Конституционном суде.