Жители Эн-Насирии в Ираке участвуют в акции протеста

КАИР, 28 февраля. /ТАСС/. Жители Эн-Насирии вновь вышли на улицы в знак протеста против бездействия местных властей и с требованием отставки Назема аль-Ваили - губернатора провинции Ди-Кар, административным центром которой является этот город. Как сообщил в субботу информационный портал Shafaq News, демонстранты перекрыли ряд ключевых автотрасс и жгли покрышки.

Беспорядки не стихают в Эн-Насирии уже почти неделю. Люди жалуются на отсутствие электричества в домах большую часть дня и загрязненную воду, которая нередко приводит к массовым отравлениям и заболеваниям среди местных жителей. Такая ситуация в Южном Ираке длится уже годами, приводя к многочисленным акциям протеста и столкновениям с силами безопасности, но ничего по сути не меняется.

Накануне жертвами беспорядков стали три человека, около 100 пострадали, а счет раненых за минувшие дни идет уже на сотни. В субботу полицейское командование обратилось к горожанам с призывом воздержаться от насилия и нападений на объекты инфраструктуры, а также провокаций и атак на сотрудников правоохранительных органов.

По информации телеканала Sky News Arabia, благодаря посредничеству шейхов племен удалось убедить иракцев отказаться от массовых выступлений на неделю после того, как "демонстранты получили гарантии от властей, что их требования будут удовлетворены".